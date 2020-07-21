Penguen ailesinde yavru sevinci
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Penguen ailesinde yavru sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne 2 yıl önce Hollanda ve Belçika'daki hayvanat bahçelerinden getirilen Afrika Penguenlerinde, kuluçka süresini tamamlayan ilk yavru iki ay önce dünyaya geldi.

Penguen ailesinde yavru sevinci
21.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:48

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da dünyaya gelen ilk Afrika Penguenine Kılıç adını verdi.

Türkiye'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan ve yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden 1132 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu, yeni doğumlarla artıyor. Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren kapılarını yeniden maske-mesafe-hijyen kurallarına göre açan Hayvanat Bahçesi'nde Afrika Penguenleri, bozkurtlar ve Ala Geyiklerde, doğum sevinci yaşanıyor.

Bursa'da doğan ilk penguen

Bursa'ya 2018 yılında Belçika Antwerp Hayvanat Bahçesi'nden getirilen erkek penguen ile 2019 yılında Hollanda'nın Burger's Hayvanat Bahçesi'nde getirilen dişi penguenin ilk yavrusu, Bursa'da doğan ilk Afrika Pengueni olarak kayıtlara geçti. Dişi ve erkek penguenin nöbetleşe olarak kaldıkları 40 günlük kuluçka süresini tamamlayan yavru penguen 11 Mayıs'ta yumurtadan çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni doğan yavruyu hayvanat bahçesinde ziyaret etti. Yaklaşık iki ay süren adaptasyon süresini sağlıklı bir şekilde tamamlayan minik penguene kimliğini belirleyen yeşil beyaz renkteki şeridi takan Başkan Aktaş, eline aldığı yavru pengueni, hayvanat bahçesini gezen çocuklara da sevdirdi. Başkan Aktaş, Kılıç adını verdiği yavru pengueni havuza bırakarak, yeni üyeyle birlikte sayıları 15'e ulaşan penguenleri besledi.

Kurt ve geyiklerin yeni üyeleri

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde penguenlerin yanı sıra bozkurt ve alageyik ailesinde de doğum heyecanı yaşandı. 17 Mayıs'ta, 9 haftalık gebelik süreci sonrası 4 adet bozkurt yavrusu dünyaya gelirken, bahçedeki bozkurt sayısı 7'ye yükseldi. Alageyik ailesinde de 35 haftalık gebelik süresinin ardından 4 Temmuz'da sağlıklı bir yavru dünyaya geldi. Bahçedeki alageyik sayısı 6'ya çıkarken, Başkan Aktaş, görevlinin kucağında sevdiği yavruya Çimen adını verdi.

Pandemi sürecinde salgının yayılımının önlenmesi amacıyla hayvanat bahçesinin bir süre kapalı kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Ziyaretçilerimiz 1 Haziran itibariyle hayvanat bahçesini ziyaret etmeye başladılar. Maske ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak bahçemiz ziyarete açıldı. Düzenli olarak dezenfeksiyona yönelik ilaçlamalar yapılıyor. Ziyaretçilerin yoğun bulunabileceği alanlarda fiziksel mesafeyi anlatan işaretlemeler yapıldı. Bu kurallar çerçevesinde Bursalıları hayvanat bahçemizi ziyarete bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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