PENDİKTE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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PENDİKTE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Murat KORKMAZ/ PENDİK'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

10.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:10
PENDİKTE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Murat KORKMAZ/ 'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda oturanlar kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü: (CEP TELEFONU)-Alev alev yanan çatı(AKTÜEL)-Ekiplerin müdahalesi-Olay yeri

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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