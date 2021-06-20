Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu
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Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yaşam

Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu Babalar Günü'ne özel etkinlikte 60 metrekarelik ay yıldızlı uçurtma havadan görüntülendi Pendik'te Babalar Günü'ne özel uçurtma şenliği düzenlendi.

Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu

Babalar Günü'ne özel etkinlikte 60 metrekarelik ay yıldızlı uçurtma havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik'te Babalar Günü'ne özel uçurtma şenliği düzenlendi. Babaların ve minik çocuklarının birlikte uçurtma uçurdukları şenlikte 60 metrekarelik devasa Türk bayrağı desenli uçurtma da gökyüzünü süsledi.

Pendik'te dün Babalar Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Pendik Belediyesi tarafından Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte babalar, çocukları ile birlikte uçurtma uçurdu. Bazı annelerin de çocuklarına eşlik ettiği uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara ayrıca uçurtma hediye edilirken, 60 metrekarelik devasa Türk bayrağı desenli uçurtma

gökyüzünü süsledi.

Etkinlikte çocuğuyla birlikte uçurtma uçuran Yusuf Kürşat Akkuş, "Çok mutluyuz. Etkinlikten dolayı çocuklar özellikle bu pandemi sürecinde çok şanslılar. Sayı Başkanımız Ahmet Cin'e çok teşekkür ederiz. Pendik Belediyesi'ne başarılar dileriz. Çok mutluyuz, tarif edilemez. Çocukların heyecanları güzel. Biz de onlar gibi şeniz" dedi.

Uçurtma şenliğinde kızıyla uçurtma uçuran Selim Tüfeker ise, "Bugün güzel bir etkinlik var. Biz de kızımla geldik iyi oldu. Önceden ayarlamışlardı zaten. Organizasyonu yapan, düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. İyi bir etkinlik. Çocukların da bu dönemde böyle bir şeye ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

Devasa Türk bayrağı desenli uçurtma ile ebeveynlerin çocuklarıyla uçurtma uçurduğu anlar drone ile havadan görüntülendi.

Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu
Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu
Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu
Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu
Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu
Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu
Pendikli babalar ve çocukları uçurtmaları birlikte uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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