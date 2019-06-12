Pendik, Tuzla ve Yalova için uyarı

Pendik, Tuzla ve Yalova için uyarı

istanbul DHA - METEOROLOJİ, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu.

Pendik, Tuzla ve Yalova için uyarı

istanbul DHA - METEOROLOJİ, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denildi
 


Kaynak: DHA
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