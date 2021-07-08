Pendik - Tuzla metro hattında çalışmaları hızlandıracak TBM makinesi çalışmalarına başladı
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Pendik - Tuzla metro hattında çalışmaları hızlandıracak TBM makinesi çalışmalarına başladı

Pendik - Tuzla metro hattında çalışmaları hızlandıracak TBM makinesi çalışmalarına başladı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Tuzla metro hattında çalışmaları hızlandıracak tünel açma makinesi (TBM) 53 metre derinlikteki şafta indirildi.

Tuzla metro hattında çalışmaları hızlandıracak tünel açma makinesi (TBM) 53 metre derinlikteki şafta indirildi.

TBM cihazının delme işlemlerine başlaması öncesinde düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un, ulaşım konusuyla her zaman meşgul olduğunu belirterek, kentin ulaşım sorununu tümden çözerim diyecek bir sistemin, mekanizmanın henüz keşfedilmediğini söyledi.

Bugün Tuzla metrosunda tünel sondaj makinesi kazısını başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İmamoğlu, "Burada toplamda 13 kilometre ve 8 istasyondan oluşan iki metro hattı var. İlk hattımız, Kadıköy - Tavşantepe hattı, Tavşantepe istasyonundan başlayacak ve Marmaray'ın İçmeler istasyonu bitişinde son bulacak. İkinci hattımız ise Marmaray - Pendik istasyonu bitişiğinden Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı hattını, Fevzi Çakmak istasyonuna bağlanacak." diye konuştu.

İmamoğlu, 4,9 kilometrelik Pendik-Kaynarca hattının 2023'te, 9 kilometrelik Kaynarca-Tuzla hattının da 2024'te hizmete açılacağını bildirdi.

Söz konusu iki hattın finansmanında kullanmak üzere, 8 Kasım 2019'da, Fransız Kalkınma Ajansından 86 milyon avro kredi sağladığını belirten İmamoğlu, Şubat 2020'de temin edilen bu kredi ile hatlardaki çalışmaların yeniden başlatıldığını, Aralık 2020'de gerçekleştirilen Eurobond ihracı ile de projeye 34 milyon avroluk daha finans katkısı sağlandığını kaydetti.

İmamoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basarak tünel sondaj makinesini çalıştırdı.

Pendik - Tuzla metro hattında çalışmaları hızlandıracak TBM makinesi çalışmalarına başladı
Pendik - Tuzla metro hattında çalışmaları hızlandıracak TBM makinesi çalışmalarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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