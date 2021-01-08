PENDİK TEM OTOYOLU'NDA TIR'DA YANGIN
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PENDİK TEM OTOYOLU'NDA TIR'DA YANGIN

08.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:01
PENDİK TEM OTOYOLU'NDA TIR'DA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA PENDİK TEM Otoyolu'nda bir TIR'ın kupası alev alev yandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA PENDİK TEM Otoyolu'nda bir TIR'ın kupası alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Edirne yönünde giden TIR'ın kupasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü, TIR'ı emniyet şeridinde durdurarak polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri TIR'a müdahale ederek, yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından kasadaki giysiler başka bir TIR'a yüklendi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü dökümü

-------------------Yanan tırdan görüntü-Kupanın alev alev yanması-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması-Dorsedeki malzemelerin dışarı çıkarılması

-Trafikten görüntü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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