Pendik'teki zincirleme trafik kazası yoğunluğa neden oldu
Pendik'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu.
Pendik'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu.
Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan Harun D. idaresindeki 34 TP 9923 plakalı İETT otobüsü, yerinden oynayan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün karteri delindi ve yola yağ aktı.
Kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kazaya 5 araç daha karıştı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Olay yerine gelen polis, trafik akışını tek şeritten verirken, rögar kapağı belediye ekiplerince yerine takıldı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.