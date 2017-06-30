Pendik'teki Uyuşturucu Operasyonu Polis Kamerasında

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ekiplerin Pendik'te 10 adreste bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de destek verdiği operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile aranma kaydı bulunan 2 kişinin de arasında bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 kilo 930 gram esrar, 56 gram eroin, 39 gram metamfetemin, 43 ecstasy hap, 1 kalaşnikof tüfek ile 3 şarjör, 275 mermi ve fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 65 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde sulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



- İstanbul