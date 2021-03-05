Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'nde Mustafa T. idaresindeki 34 LPL 541 plakalı otobüs, park halindeyken hareket ederek önce kaldırıma, daha sonra caddede park halinde bulundan tıra çarptı.

Kazada otobüs şoförü Mustafa T. araçta sıkışırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan