Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada
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Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada

Pendik'te önceki gün aynı aileden 3 kişiyi tüfekle öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, olay yerine gitme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

18.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:40
Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada

'te önceki gün aynı aileden 3 kişiyi tüfekle öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, olay yerine gitme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada
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