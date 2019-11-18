Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada
Pendik'te önceki gün aynı aileden 3 kişiyi tüfekle öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, olay yerine gitme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
18.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:40
Pendik'te önceki gün aynı aileden 3 kişiyi tüfekle öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, olay yerine gitme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada