Pendik'teki şehit ve gaziler derneği binası denetimli serbestlik müdürlüğü personelince tadilattan geçirildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, denetimli serbestlik müdürlüğü personelinde tadilattan geçirilen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi'nde gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Pendik'teki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'nin binası, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı 8 personel tarafından bakım ve onarımdan geçirildi, çevre düzenlemesi yapıldı.

Çalışmaların ardından "19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında dernek binasını ziyaret eden İhsan Kamil Akçadırcı, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verildiğini anımsatarak, Gaziler Günü'nün 100. yılında gaziler ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akçadırcı, bu tür günlerin her zaman dolu bir şekilde kutlanması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze bağlı 8 personelimizin katılımıyla dernek binasında birtakım tadilat ve çevre düzenlemesi gibi işler yaptık. Çok mutluyuz. Her daim gazilerimizi, vatan ve milletin bekası için toprağa düşmüş şehitlerimizi anmak, yardımda bulunmak, etkinliklerle her türlü yakınlığı göstermek amacıyla çalışan derneğimizin yanındayız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için şehit olmuş tüm şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi şükranla anıyoruz."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Oktay Kaya da, "Şehit aileleri ve gaziler vurulunca değil, unutulunca ölür. Bu anlamlı günde bizi ziyaret eden savcımıza ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza, valimiz Ali Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Şehit ailelerini böyle günlerde hatırlayıp maddi manevi destek sağlayan, makam ve mevki sahibiyken bize değer veren tüm kamu çalışanlarına sevgilerimi ve şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından Oktay Kaya'ya çiçek takdim eden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı ve beraberindekiler daha sonra dernek binasında incelemelerde bulunarak gaziler ve şehit aileleriyle sohbet etti.