Pendik'teki orman yangını kontrol altına alındı
PENDİK'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
19.09.2019 18:57
PENDİK'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.
Kaynak: DHA