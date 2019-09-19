Pendik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Pendik'teki orman yangını kontrol altına alındı

PENDİK'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

19.09.2019 18:56
Pendik'teki orman yangını kontrol altına alındı
PENDİK'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.


Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


Kaynak: DHA
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