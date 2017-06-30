Pendik'teki narkotik operasyonu polis kamerasında



İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Polis ekiplerinin ve polis köpeğinin adreslerde arama yaptığı o anlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah 06. 00 sıralarında Tuzla ve Pendik ilçelerinde eş zamanlı olarak 10 adrese operasyonlar düzenlemişti. Operasyona, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğinin yanı sıra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek vermişti. Düzenlenen operasyonlar kapsamında baskın yapılan adreslerde uyuşturucu madde yapımında kullanılan yüklü miktarda kimyasal madde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğu belirtildi. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler ise gözaltına alınarak Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Özel eğitimli köpeklerinde katıldığı aramada, polisler baskın yapılan adresleri didik didik aradı. Yapılan operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Düzenlenen baskında 3930 gram toz esrar, 56 gram eroin 39 gram metanfetamin, 43 adet extacy hap, uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin 65 lira, 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek 3 adet şarjör ve 115 adet fişek, 4 adet tabanca, 14 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği kartuşu, 144 adet tabanca fişeği, 1 adet glock marka tabanca şarjörü ve 6 adet el yapımı tabanca kabzası ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında kesinleşmiş hapis cezası 2 şahıs ve aranma kaydı olan 2 şahıs dahil olmak üzere toplamda 13 şüpheli yakalandı.

Konu ile ilgili soruşturmanın da devam edildiği bildirildi.

Operasyon anı polis kamerasında

Operasyon anı polis kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Polislerin,özel tim ekiplerini arama köpekleri ile birlikte adreslere girip arama yaptığı görülüyor. Adreslerde bulunan eşyaların altlarını kaldırarak arama yaptıkları görülüyor. Polislerin yaptığı aramada çeşitli uyuşturucu maddesi, uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi ele geçirdiği görülüyor.