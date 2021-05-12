Pendik'teki metro inşaatında patlama
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Pendik'teki metro inşaatında patlama

Pendik'teki metro inşaatında patlama
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Pendik'te metro inşaatı şantiyesinde patlama meydana geldi.

Pendik'te metro inşaatı şantiyesinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'ndeki metro şantiyesinde patlama yaşanması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, civardaki bazı araçlar ve binalarda hasar oluştu.

Patlamanın, metro inşaatında kontrollü patlama hazırlığı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayıcıların infilak etmesi üzerine oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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