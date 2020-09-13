Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

Pendik'te iş arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı
13.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:16

Pendik'te iş arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos'ta Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde silahla vurulan Alper Yıldırım'ın, 10 Eylül'de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Saldırıyı Yıldırım'ın iş arkadaşı Murat E.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, bölgede yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelinin Kartal'da bir evde saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, iş arkadaşını, kız arkadaşına sarkıntılık ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma üzerine vurduğunu ve korkarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ferhat Göçer Yasemin Özilhan Farah Zeynep Abdullah
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Ankara Antalya Polatlı Gaziantep
Şu an buradasınız: Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 16:16:27. #1.15#
title