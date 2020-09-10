PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZADA SIKIŞAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI
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PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZADA SIKIŞAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI

Pendik D-100 Karayolu Kadıköy yönünde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZADA SIKIŞAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI
10.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:27

Pendik D-100 Karayolu Kadıköy yönünde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonette sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. 

Kaza Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi kamyonette sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 34 AS 1888 plakalı kamyonetin içerisinde sıkışan Serdar Dumanlı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Dumanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasından ardından trafik akışı normale döndü.

Görüntü dökümü---------------------------Sıkışan vatandaşın kurtarılışı -Ambulansa götürülmesi -Kaza yapan kamyonet -Trafik yoğunluğu

-Genel ve detay 


Kaynak: DHA

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