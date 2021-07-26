Pendik'te zincirleme kaza; 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te zincirleme kaza; 2 yaralı

Pendik'te zincirleme kaza; 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Mustafa ESEN / PENDİK, D-100 Karayolu'nda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kamera: Mustafa ESEN/ PENDİK, D-100 Karayolu'nda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun trafiği bir süre aksadı.

Kaza, D-100 Karayolu Tavşantepe mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Kartal istikametinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından D-100 karayolunda trafik bir süre aksadı. Tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle polis bir süre olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan sürücülerden Sami Kılıçer, "Ben hiçbir şey anlamadım. Bir anda çarptım zaten. Bir durdu, arkamdaki vurunca daha çok çarptım. İki kere kafamı vurdum. Sonra arabadan indim. Ne olduğunu da anlamadım. Kızım vardı yanımda. Onu da idmana götürüyordum. Arkadaşıma verdim o götürdü. Her şey saniyeler içinde oldu" şeklinde konuştu.Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılması ile normale dönerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pendik'te zincirleme kaza; 2 yaralı
Pendik'te zincirleme kaza; 2 yaralı
Pendik'te zincirleme kaza; 2 yaralı
Pendik'te zincirleme kaza; 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tunus'ta göstericiler Nahda Hareketi'nin genel merkezine yürümeye çalışıyor
Tunus'ta göstericiler Nahda Hareketi'nin genel merkezine yürümeye çalışıyor
OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRÜNCE, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRÜNCE, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Buse Varol Derya Uluğ Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Elmas Alper Yılmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pendik'te zincirleme kaza; 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 14:56:39. #1.16#

title