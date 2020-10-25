Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı

25.10.2020 09:02 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:24

Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı Pendik'te çöp kuyusuna düşen yavru kediyi temizlik personeli kurtardı Pendik'te 3 metre derinliğindeki yeraltı çöp kuyusuna düşen yavru kedi, temizlik işçileri tarafından kurtarıldı.

Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı

Pendik'te çöp kuyusuna düşen yavru kediyi temizlik personeli kurtardı

İSTANBUL - Pendik'te 3 metre derinliğindeki yeraltı çöp kuyusuna düşen yavru kedi, temizlik işçileri tarafından kurtarıldı.

Pendik Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı, temizlik personeli yeraltı çöp konteynerini boşaltmak üzereyken, yeraltı çöp konteyner kuyusuna düşen yavru kediyi fark etti. Uzun halat yardımıyla kuyuya inen temizlik personeli yavru kediyi düştüğü yerden kurtardı. Temizlik personeli yavru kediyi bir süre sevdikten sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Görevlilerin bu duyarlı davranışı görenlerin içini ısıttı. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yavru kediyi düştüğü yerden kurtaran temizlik personeli Hüseyin Çömlek; "Günübirlik aldığımız konteyneri bugün aldığımızda içinde bir yavru kedinin sesinin geldiğini fark ettik. Kamyonumuzun vinci yardımıyla aşağıya inip hayvanı düşmüş olduğu kuyunun içinden çıkardık elhamdülillah. Veteriner ekiplerinin yardımcı oldu. Yavru kediyi çıkarttığımızda veteriner ekipleri buradaydı. Kendilerine verdik ve yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi belediyemizce bildirilmiştir. Kuyudaki kedinin sesi bize ulaştı, normalde kamyonun sesinden dolayı biz duymuyoruz ama o gün tevafukken kedinin miyavlaması bize ulaştı. Zaten çok küçük bir kediydi. Acı sesini işittik ve onu düştüğü yerden çıkartma gereği hissettik, içimiz yandı. Yavru bir kedinin orada olması bizi üzdü. Ama düştü, ama insanlar tarafından atıldı bunu bilemiyoruz fakat biz elimizden geleni yaptık ve kediyi oradan çıkarttık" dedi.

Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ÖZKÖK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Bülent Turan Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Sinem Kobal Halil Sezai Hakan Taşıyan
Spor Podolski Yücel İldiz Metin Oktay Serdar Aziz Garry Rodrigues
Daha Fazla Söz Galatasaray Türk Lirası Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü: Metrelerce çöp kuyusuna inerek yavru kediyi böyle kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 09:24:04. #1.14#
title