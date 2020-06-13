Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
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Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

İstanbul Pendik'te meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
13.06.2020 00:37 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:40

İstanbul Pendik'te meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yürekleri ağızlara getiren kazada itfaiye ve sağlık ekiplerinin işini zorlaştıran meraklı vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı.

Kaza, saat 22.50 sıralarında Pendik ilçesi, Doğu Mahallesi mevkinde bulunan sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde üç kişinin bulunduğu 34 VC 1772 plakalı otomobil Kadıköy istikametine dönmek için 'U' dönüşü yaptığı sırada, 34 BD 8945 plakalı otomobil süratle araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller hurdaya döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pendik İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler kısa sürede gelerek sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken 'U dönüşü' sırasında felaketi yaşayan aracın içerisindeki 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ MERAKLI VATANDAŞLARI BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI

Kaza yerinde çalışmaları devam eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin işini zorlaştıran meraklı vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı. Trafik polisleri de görgü tanıklarını dinleyerek kazanın nasıl meydana geldiği hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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