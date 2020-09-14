PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1'İ AĞIR, 11 YARALI (2)
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PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1'İ AĞIR, 11 YARALI (2)

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAPendik Güzeyalı D-100 Karayolu yan yolda İstanbul-Çorum seferini yapan yolcu içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1'İ AĞIR, 11 YARALI (2)
14.09.2020 07:16 | Son Güncelleme: 14.09.2020 07:21

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Pendik Güzeyalı D-100 Karayolu yan yolda İstanbul-Çorum seferini yapan yolcu içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazada 1'i ağır 11 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik tek şeritten verildi. Yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Olay yerine çağrılan vincin otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor. 

Görüntü dökümü:

----------Olay yerinden görüntü-Yaralıların ambulansa taşınması-Ekiplerin çalışması

-Detaylar


Kaynak: DHA

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