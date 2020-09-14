PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 1'İ AĞIR, 9 YARALI
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PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 1'İ AĞIR, 9 YARALI

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAPendik, D-100 Karayolu yan yolda İstanbul-Çorum seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarpıp devrildi.

14.09.2020 08:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 08:15

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Pendik, D-100 Karayolu yan yolda İstanbul-Çorum seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarpıp devrildi. Esenyalı İstanbul istikametinde saat 06.20 sıralarında meydana gelen kazada 1'i ağır 8'i hafif 9 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik kontrollü olarak iki şeritten verildi. Yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine çağrılan vincin otobüsü kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 1'İ AĞIR, 9 YARALI

Kaynak: DHA

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