PENDİK'TE YOL KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
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PENDİK'TE YOL KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

PENDİK'te araçlarıyla yol kapatan bir grup havaya ateş açtı.

24.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:46
PENDİK'TE YOL KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

'te araçlarıyla yol kapatan bir grup havaya ateş açtı.

Görüntüler Erol Kaya Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çekildi. Asker uğurlama konvoyu caddeyi trafiğe kapattı. Araçlardan inenler müzik eşliğinde dakikalarca oynadı. Yol kapanınca diğer sürücüler ve çevredekiler tepki gösterdi. Bir süre sonra yolu kapatan gruptakiler araçlarına bindi. Bu sırada bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Konvoy daha sonra yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü:

-------------Yol kapatma

-Havaya ateş açma


Kaynak: DHA
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