Pendik'te yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor

Pendik'te yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne gönderdiği 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında görevlendirilen ekipler Pendik'te denetimlerini sürdürüyor.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya'nın da katıldığı denetimlerde Marina'daki esnaflara ve alışveriş merkezlerinde denetim yapıldı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerle ilgili bilgiler veren Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, "İşletmecilerimize uyacakları kurallar noktasında rehberlik yaptık. Bazı uyarılarda bulunduk. Bundan sonraki aşamada tabii dinamik denetim sürecinde daima sahada olacağız. İşletmelerimizin çok uzun süreden sonra, kapalı kaldıktan sonra açılmasıyla birlikte biz de onlarla beraber bu coşkuyu yaşıyoruz. İstiyoruz ki pandemi dönemindeki kayıplarını hızlı bir şekilde geri kazansınlar. Ancak halk sağlığını da tehdit etmesinler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN