Son dakika haber | PENDİK'TE YANGIN ALARMI DEVREYE GİRDİ ALT GEÇİTTE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

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Edinilen son dakika haberine göre PENDİK'te Marmaray durağında sistem arızası nedeniyle yangın alarmı bir anda çalıştı.

PENDİK'te Marmaray durağında sistem arızası nedeniyle yangın alarmı bir anda çalıştı. İstasyonun altında bulunan iş yerlerini su bastı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, Yüksek Hızlı Tren istasyonunda yangın söndürme sisteminde oluşan arıza nedeniyle yangın alarmı çalıştı. Bir anda alt geçitte bulunan 6 iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri, suyu tahliye etmek için uğraştı. Alt geçit ve Marmaray Pendik İstasyonu 1 saat kırk dakikalığına kapatıldı. Alt geçidi kullanamayanlar, Sancak Köprüsü'nden geçişlerini sağladı. Bir süre sonra, alt geçit ve istasyon kullanıma açıldı. Dükkan sahiplerinden Basri Şaşmaz, 'Patlama sesi geldi, sonra oluk oluk su akmaya başladı. Kimseyi bulamadık, biri geldi 'akıllı sistem patladı' dedi. Biri 'yanlışlıkla alarma basıldı. Kimse bir cevap vermedi' dedi diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı