Pendik'te yangın
Pendik'te çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Pendik'te çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Güzelyalı Mahallesi'ndeki, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 3 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nun yanında bulunan alanda çıkan yangın, yardım istasyonuna ve 2 binaya sıçradı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonucu 2 bina ve ambulans servisi acil yardım istasyonunda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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