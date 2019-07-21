Pendik'te yangın

Pendik'te çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 3 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nun yanında bulunan alanda çıkan yangın, yardım istasyonuna ve 2 binaya sıçradı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucu 2 bina ve ambulans servisi acil yardım istasyonunda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA