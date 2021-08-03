PENDİK'TE YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
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PENDİK'TE YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHAPendik'te seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.

Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Pendik'te seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücünün durdurarak indiği otomobil kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Polen Sokak üzerinde seyir halinde otomobilde çıktı. Halil İbrahim Dilmaç, kullandığı 17 HK 694 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Dilmaç'in durdurarak indiği otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

PENDİK'TE YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
PENDİK'TE YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
PENDİK'TE YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
PENDİK'TE YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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