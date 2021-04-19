Pendik'te 'yan baktın' kavgasında pompalı dehşeti: 2 yaralı
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Pendik'te 'yan baktın' kavgasında pompalı dehşeti: 2 yaralı

Pendik'te 'yan baktın' kavgasında pompalı dehşeti: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te 'yan bakma' nedeniyle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma pompalı tüfekli saldırıya dönüştü.

Pendik'te 'yan bakma' nedeniyle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma pompalı tüfekli saldırıya dönüştü. Pompalı tüfekle karşı taraftan 2 kişiyi yaralayan şüpheliler araçlarıyla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Orhangazi Mahallesi Kış Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, araç içerisinde bulunan iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanlarında taşıdıkları pompalı tüfekle kavga ettikleri 2 kişinin üzerine ateş açtı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, mermilerin hedefi olan 2 kişi yaralandı.

Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olayda yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Mahalle sakini Cumhur Karakoç, "Sokak üzerinde arkadaşlar ile sohbet ederek bekliyorduk. Aracın önünde olan 4 kişi vardı, onlara sıkmışlar. Bazıları kaçtı, pompasıyla dehşet saçanlarda otomobille kaçmış. Ben bir el duyabildim. Otomobille kaçmışlar" diye konuştu.

Öte yandan polis ekipleri, pompalı tüfekli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Pendik'te 'yan baktın' kavgasında pompalı dehşeti: 2 yaralı
Pendik'te 'yan baktın' kavgasında pompalı dehşeti: 2 yaralı
Pendik'te 'yan baktın' kavgasında pompalı dehşeti: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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