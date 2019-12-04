Pendik'te yağmur kazası; servis minibüsü devrildi
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Pendik'te yağmur kazası; servis minibüsü devrildi

PENDİK'te servis minibüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu sürücü yaralandı.

04.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:02
Pendik'te yağmur kazası; servis minibüsü devrildi
PENDİK'te servis minibüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza TEM bağlantı yolu Havalimanı kavşağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Muhammet Yazıcı'nın kullandığı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu bulunmayan minibüs devrilirken, sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Minibüsü kaldırma çalışmaları sırasında kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Minibüs sürücüsünün yakını, "Yağmur nedeniyle kaymış bariyerlere vurup devrilmiş. İçinde personel de yoktu" diye konuştu

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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