Pendik'te virajı alamayan kamyon, bariyerlerin üzerine devrildi
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Pendik'te cam elyaf tozu yüklü kamyonun devrilmesi, trafikte aksamaya neden oldu.
Pendik'te cam elyaf tozu yüklü kamyonun devrilmesi, trafikte aksamaya neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Erdal Kaymak idaresindeki 41 D 0068 plakalı cam elyaf tozu yüklü kamyon, Şile bağlantı yolu Kurna Emirli sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere devrildi.
Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Devrilen kamyon nedeniyle bağlantı yolunun Şile istikametindeki trafik akışında bir süre aksama yaşandı.