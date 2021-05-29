PENDİK'TE "VELAYET" SALDIRISI: YOL KESİP DEHŞET SAÇTILAR

İstanbul DHAPendik'te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü sırada eski eşinin kardeşlerinin saldırısına uğradı.

İstanbul DHA

Pendik'te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü sırada eski eşinin kardeşlerinin saldırısına uğradı.

Olay, Pendik Kaynarca'da yaşandı.

İddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın lehine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu alarak evine doğru yola çıktı. Ancak eski eşinin kardeşleri Tarık Ç.ve Tayfun Ç. araçla yolunu kesti. Sopalarla araca vuran 2 saldırgan babayı da darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı