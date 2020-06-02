Pendik'te vatandaşlar tekrar açılan Kuşlu Park'ta vakit geçirmeye başladı
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Pendik'te vatandaşlar tekrar açılan Kuşlu Park'ta vakit geçirmeye başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı.

Pendik'te vatandaşlar tekrar açılan Kuşlu Park'ta vakit geçirmeye başladı
02.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:27

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı. Pendik'te de bir süredir kapalı olan Kuşlu Park'ın açılmasıyla vatandaşlar eskisi gibi parkta vakit geçirmeye başladı. Önlemlerini alarak parkta oturan vatandaşlar durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı. Pendik'te kalabalık oluşmaması için bir süredir kapalı olan Gazipaşa Caddesindeki Kuşlu Park da tekrar açıldı. Parkın tekrar ziyarete açılmasıyla Pendikliler eskisi gibi parkta oturarak vakit geçirmeye ve parktaki kuşları yem atarak beslemeye başladı. Parkta bulunan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uydukları da gözlendi.

Parkta oturan bir vatandaş, "Dün itibariyle yasak kalktığı için şimdi rahatça oturabiliyoruz. İnşallah daha güzel zamanlarımızın olması dileğiyle" dedi.

İşi olması nedeniyle dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, "Normalleşme süreci başladı, yalnız yine de tedbiri elden bırakmadan dışarı çıkmak gerekiyor. Çünkü tekrar 2. dalga olma ihtimali yüksek. Bankada işlerimiz vardı o yüzden mecburiyetten çıktık" diye konuştu.

Parkın çevresinde bulunan bir dükkanın çalışanı, "Korona virüsünün ilk başladığı dönemde de çalışıyorduk. Müşterilerimiz vardı. Zaman zaman yoğunluk değişiyor. Saate göre fark ediyor. Sabah saatlerinde işe gidiş gelişler dolayısıyla oluyor" dedi.

Parkta vakit geçiren bir kişi, "Çok mutluyuz. Uzun zamandır dışarı çıkmaya çıkmaya gezmeyi unutmuşuz diyebilirim. 3 aydır bu parkta oturamıyorduk. Oturmak bile bizim için başka bir duygu oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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