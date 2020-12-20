Pendik'te vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan tuvalet İBB tarafından kaldırdı
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Pendik'te vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan tuvalet İBB tarafından kaldırdı

20.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:03
Pendik'te vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan tuvalet İBB tarafından kaldırdı

Pendik'te vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan tuvalet, İBB yetkilileri tarafından ansızın kaldırıldı.

Pendik'te vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan tuvalet, İBB yetkilileri tarafından ansızın kaldırıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Pendik Belediyesi kuruyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaş hizmet almasın diye kaldırıyor" dediler.

Pendik Belediyesi tarafından yapılan tuvalet, İBB yetkilileri tarafından ana arterde olduğu gerekçesi ile kaldırıldı. Sabah saatlerinde seyyar tuvaletin bulunduğu noktaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tuvaleti kaldırmaya başladı. Tepkilere rağmen İBB ekipleri tuvaleti kaldırdı.

Duruma tepki gösteren Arslan Uludoğan, "1993'den beri burada oturmaktayım. Bir vatandaş olarak işe giderken iş dönüşü burada esnaflara, kahvelere gidiyorduk tuvalet ihtiyacımızı gidermek için. Pendik Belediye Başkanımız burada bir tuvalet kurdu. Dün akşam yapmış olduğu tuvaleti Büyükşehir Belediyesi bugün itibarıyla kaldırmış bulunmaktadır. Vatandaş hizmet almasın diye kaldırıyor" dedi.

Batuhan Akyılmaz, "Pendik Belediyesi'nin kurmuş olduğu tuvaleti İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaldırıyor. Burada esnaflar olarak sıkıntı yaşıyor millet tuvalet olmadığı için. Pendik Belediyesi kuruyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaldırıyor. Sebebi belli değil, yani neden kaldırdığı da belli değil" şeklinde konuştu.

Öte yandan İBB yetkilileri röportaj veren vatandaşlara tepki gösterdi. - İSTANBUL

Pendik'te vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan tuvalet İBB tarafından kaldırdı
Pendik'te vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan tuvalet İBB tarafından kaldırdı
Pendik'te vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan tuvalet İBB tarafından kaldırdı
Pendik'te vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan tuvalet İBB tarafından kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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