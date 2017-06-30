Pendik'te Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonu

Pendik'te uyuşturucu ticareti yapan ve "sokak satıcısı" olarak bilinen kişilere yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonun ikinci ayağı akşam saatlerinde gerçekleştirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, ilçedeki park ve bahçeler, umuma açık yerler ile ilçenin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalar yapıldı.



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gercekleştirilen operasyonun ikinci ayağına 450 polisin yanı sıra narkotik eğitimli köpekler ve helikopterde destek verdi.



Polis ekipleri ilçedeki parklarda, şüpheli şahısların tek tek üst aramalarını yaparken, narkotik madde saklanabilecek yerlerde arandı.



Operasyon kapsamında park ve bahçelerde özellikle "sokak satıcısı" olarak bilinen şahıslar üzerinde durulurken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi.



Yapılan operasyonda aranması bulunan ve üzerinden narkotik madde çıkan bazı şahıslar gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinde düzenlenen operasyonun birinci ayağında ele geçirilenleri açıkladı.



Yapılan yazılı açıklamada, operasyonda 3 bin 930 gram toz esrar, 56 gram eroin, 39 gram metanfetamin, 43 adet eksaty hap, uyuşturucu ticaceritenden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 65 lira para, bir adet AK-47 kalesnikof tüfe ve bu tüfeğe ait 3 şarjör ile 115 fişek, 4 tabanca, 14 G-3 piyade tüfeği, 2 av tüfeği kartuşu, 114 tabanca fişeği, bir adet glock marka tabanca şarjörü, 6 adet el yapımı tabanca kabzesi ile hapis cezası kesinleşmiş iki şahıs