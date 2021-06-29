Son dakika haberleri... Pendik'te uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada

Bir son dakika haberine göre PENDİK'te torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PENDİK'te torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 27 adreste 24 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayı da şüpheli gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00'da Pendik'te torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik, 27 adreste 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyona narkotik şube ekiplerinin yanı sıra, özel harekat, polis helikopteri destek verdi.

Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Pendik'te bulunan Batı Mahallesi, Akasya Sokak'tı. 5 katlı binanın 5'inci katına düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı