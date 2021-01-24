Pendik'te uyuşturucu operasyonu
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Pendik'te uyuşturucu operasyonu

24.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:38
Pendik'te uyuşturucu operasyonu

Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.K. isimli kişi takibe alındı.

Şahıs ve beraberindeki kişinin Tuzla Tepeören Mahallesi'nde uyuşturucu madde sakladığı ve farklı araçlar kullanarak bu noktaya gidip geldikleri belirlendi.

23 Ocak günü A.K. tarafından kullanılan aracı Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durduran ekipler, Tepeören Mahallesi'nde uyuşturucu maddelerin saklandığı yerde 725 gram bonzai, 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 620 lira ele geçirdi.

A.K. ile araçtaki U.A. gözaltına alınırken, şüphelilere "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ihlalinden idari para cezası da uygulandı.

Zanlılar "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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