Pendik'te tünelde feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı  (1)

Pendik'te tünelde feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı  (1)

Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Pendik'te tünelde feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı  (1)

Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
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