Pendik'te trafik magandasının drift yaptığı anlar kamerada
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Pendik'te trafik magandasının drift yaptığı anlar kamerada

Pendik'te trafik magandasının drift yaptığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te otomobiliyle bir anda el freni çekerek yolda drift yapan sürücü trafiği tehlikeye attı.

Pendik'te otomobiliyle bir anda el freni çekerek yolda drift yapan sürücü trafiği tehlikeye attı. Yoldan geçen diğer araçlara aldırmadan drifte devam eden sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Trafik magandasının yolda el freni çekerek drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, otomobiliyle seyir halinde olan bir trafik magandası bir anda el freni çekerek yolda drift yapmaya başladı. Yoldan geçen diğer araçlara aldırmadan daireler çizen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Drift yaparken aynı zamanda yola ters yönden giren trafik magandasına başka bir sürücü selektör yaparak tepki gösterdi. Sorumsuz sürücü bir süre drifte devam ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Trafik magandasını el freni çekerek yolda drift yaptığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Pendik'te trafik magandasının drift yaptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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