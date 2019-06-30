Pendik'te trafik magandası kamerada

Pendik'te trafik magandası kamerada

PENDİK'te yolda zikzaklar çizerek ilerleyen trafik magandası kameraya yansıdı.

Pendik'te trafik magandası kamerada
PENDİK'te yolda zikzaklar çizerek ilerleyen trafik magandası kameraya yansıdı.
Pendik'te Kurtköy'e doğru ilerleyen araçların arasına bir anda giren trafik magandası zikzaklar çizmeye başladı. Bir sağ şeride bir sol şeride yönelen maganda tehlikeli hareketlerini bir süre sürdürdü. Trafik magandasının yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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