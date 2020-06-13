Pendik'te trafik kazası: 4 yaralı
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Pendik'te trafik kazası: 4 yaralı

Pendik'te ki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Pendik'te trafik kazası: 4 yaralı
13.06.2020 00:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:28

Pendik'te ki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pendik Sahil Bulvarı'nda seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 VC 1772 plakalı otomobil ile 34 BD 8945 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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