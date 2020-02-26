PENDİK'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
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PENDİK'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

PENDİK'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

26.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:43
PENDİK'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
PENDİK'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu D-100 karayolu bağlantısında meydana geldi. Sabri Albayrak idaresindeki hafif ticari araç önünde seyreden Celil Akten'in kullandığı araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekipleri araçta sıkışan sürücü Albayrak'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik araçların çektirilmesinin ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü

--------İtfaiye ekiplerinden görüntü-Ambulanstan görüntü-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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