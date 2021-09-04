PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te trafiğe kapalı alanda motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

PENDİK'te trafiğe kapalı alanda motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Denetim sonucu trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye para cezası kesildi. Denetim sırasında, polisi görüp kaçan sürücüler ise sivil trafik motorize ekipleri tarafından yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan trafiğe kapalı Güldeste caddesinde saat 21.00 ve 24.00 arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde trafiğe kapalı alana motorlu taşıtla giren, abartı egzozu kullanan ve katlanır plakası olan motosiklet sürücülerine 9 farklı maddeden toplam 38 idari para cezası kesildi. Denetimler sırasında, polisi görüp kaçan sürücüler ise sivil trafik motorize ekipleri tarafından yakalanarak ceza uygulandı.

"MOTORLAR YÜZÜNDEN AİLELER YÜRÜYEMİYOR"

Trafiğe kapalı cadde üzerindeki parka çocuklarını getiren Sercan T., "Bu uygulama çok güzel oldu. Çünkü burada gündüzleri motorlar yüzünden aileler yürüyemiyor. Çocuklar parkta korkarak oynuyor. İnsandan daha çok motor kalabalığı var burada. Bence herkese ceza kesmeliler. Çünkü burası yaya yolu, motosiklet yolu değil. Motosikletlerin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yavaş geçmiyorlar, hızlı geçiyorlar ve insanlara çok yakın geçiyorlar. ya parkı kapatsınlar ya da motorlara ayrı bir yol yapsınlar. Uygulamanın çok güzel olduğunu ve daha önce yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KVKK, WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti
KVKK, WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PENDİK'TE TRAFİĞE KAPALI ALANDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM: 38 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 05:42:47. #1.16#

title