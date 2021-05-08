PENDİK'TE TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
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PENDİK'TE TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK, TEM Otoyolu'nda otomobil sürücüsü TIR'a arkadan çarptı.

PENDİK, TEM Otoyolu'nda otomobil sürücüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, içindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.15 sıralarında Pendik, TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu girişinde meydana geldi. 34 PR 1437 plakalı otomobil, sürücüsü Emrah Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Necati Saygıkan'ın kullandığı 10 ADD 526 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah Kaya ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Kaza nedeniyle olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, karayolları görevlileri de temizlik çalışması yaptı. TIR sürücüsü Necati Saygıkan, "Baktım yanlış giriyorum ama sağımda araba vardı, o tarafa da giremedim. Çünkü girsem araba bana vuracak. Çünkü yol kaygan" dedi. Necati Saygıkan, "Ben Erenköy gümrüğe gidiyordum. Yavaş gidiyordum. Ben görmedim arkamdan vurdu" şeklinde konuştu. Bir süre kontrollü bir şekilde sağlanan TEM otoyolunun trafiği, araçlar kaldırıldıktan sonra tekrar normal seyrine döndü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PENDİK'TE TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
PENDİK'TE TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
PENDİK'TE TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
PENDİK'TE TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
PENDİK'TE TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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