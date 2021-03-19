Pendik'te testereli kavga: 2 yaralı

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Pendik'te testereli kavga: 2 yaralı Pendik'te ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs, fiyatta anlaşamadığı iş yeri sahibi baba ile oğluna bıçak ve testere ile saldırdı.

Pendik'te testereli kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs, fiyatta anlaşamadığı iş yeri sahibi baba ile oğluna bıçak ve testere ile saldırdı. Çıkan kavgada baba ve oğul yaralandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te bulunan bir hurdacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs fiyat konusunda iş yeri sahibi olan baba ve oğul ile anlaşamayınca tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma biranda yumruklu kavgaya dönüştü.

Arkadaşlarını da çağırdılar

Müşteri olarak geldikleri iddia edilen şahıslar kavganın büyümesi üzerine olay yerine arkadaşlarını da çağırınca 4 kişi daha baba ve oğulun hurdacı dükkanına geldi. Saldırgan şahıslar, dükkan içerinde bulunan bıçak ve testere ile baba ve oğula saldırdı. Yaşanan olay sonrası iş yeri sahibi olan Veysel U. ile oğlu Akli U. yaralandı. Saldırgan şahıslar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı anlatan Beytullah Güldane, "Ben arkadaşımla birlikte şuradan geçiyorduk. Yoldan bir baktık, kavga var. Adamlar sopalı. Adama baygın bir şekilde yerde kanlar içinde. Baygın bir şekilde vurmaya başladılar sopayla sonra. Ambulansı falan aradım. Acil 112'yi, polis imdadı aradım gelsinler diye. Ondan sonra adamlar bizim üzerimiz üzerimize geleceği için biz de korktuk. Testere ile saldırdılar. Bıçakla saldırdılar. Sopayla saldırdılar. Silah vardı. Adamın belinde iki yaralı var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN