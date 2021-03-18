Fiyatta anlaşamayınca baba-oğula testereyle saldırdılar

İstanbul Pendik'te ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs, fiyatta anlaşamadığı için iş yeri sahibi baba-oğulla yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Olayın büyümesi üzerine 3 şahsın yanına 4 kişi daha gelerek dükkanda bulunan testere ve bıçaklarla baba-oğula saldırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yeri sahipleri yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te bulunan bir hurdacı dükkanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs fiyat konusunda iş yeri sahibi olan baba ve oğul ile anlaşamayınca tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

BABA-OĞULA SALDIRDILAR

Müşteri olarak geldikleri iddia edilen şahıslar kavganın büyümesi üzerine olay yerine arkadaşlarını da çağırınca 4 kişi daha baba ve oğulun hurdacı dükkanına geldi. Saldırgan şahıslar, dükkan içerinde bulunan bıçak ve testere ile baba ve oğula saldırdı. Yaşanan olay sonrası iş yeri sahibi olan Veysel U. ile oğlu Akli U. yaralandı. Saldırgan şahıslar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

"ADAM BAYGIN BİR ŞEKİLDE KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayı anlatan Beytullah Güldane, "Ben arkadaşımla birlikte şuradan geçiyorduk. Yoldan bir baktık, kavga var. Adamlar sopalı. Adam baygın bir şekilde yerde kanlar içinde. Baygın bir şekilde vurmaya başladılar sopayla sonra. Ambulansı falan aradım. Acil 112'yi, polis imdadı aradım gelsinler diye. Ondan sonra adamlar bizim üzerimiz üzerimize geleceği için biz de korktuk. Testere ile saldırdılar. Bıçakla saldırdılar. Sopayla saldırdılar. Silah vardı. Adamın belinde iki yaralı var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı