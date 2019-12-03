Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu
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Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu

PENDİK'te kanalizasyonları ilaçlayan belediye ekipleri rögarda mermi buldu.

03.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:21
Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu

'te kanalizasyonları ilaçlayan belediye ekipleri rögarda mermi buldu. İnceleme yapan olay yeri ekipleri, kanalizasyondan farklı kalibrelerde patlamamış 50 adet mermi çıkardı.

'te, kanalizasyonlarda temizlik ve ilaçlama yapan 'ne bağlı ekipler Velibaba Mahallesi, Çalışkan Sokaktaki rögarda mermi buldu. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri rögarın olduğu sokağı şerit çekerek, kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri rögarda incelemede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmada kanalizasyondan farklı kalibrelerde patlamamış 50 adet mermi çıkarıldı. Ekipler incelemek üzere mermilere el koydu.

Kaynak: DHA

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: Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu
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