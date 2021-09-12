Pendik'te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti - Haberler
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Pendik'te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti

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Pendik'te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti

Pendik Belediyesinde görevli temizlik işçisi, temizlik yaptığı sırada kaldırıma çöplerle beraber atılmış Türk bayrağını görünce duruma kayıtsız kalamadı.

Pendik Belediyesinde görevli temizlik işçisi, temizlik yaptığı sırada kaldırıma çöplerle beraber atılmış Türk bayrağını görünce duruma kayıtsız kalamadı. Temizlik işçisinin Türk bayrağını yerden alıp katlayıp muhafaza ettiği anlar görenlerin yüreğini ısıttı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Pendik Belediyesinde görevli bir temizlik işçisi, temizlik yaptığı esnada kaldırma çöplerle beraber atılmış bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Duruma kayıtsız kalamayan temizlik işçisi Tük bayrağını atıldığı yerden alıp silkeledi, katladı ve muhafaza etti. Temizlik işçisi "Bayrak atmışlar. Yazık günah, ayıptır" diyerek bayrağı yere atanlara da tepki gösterdi. Duyarlı temizlik işçisinin yere atılan Türk bayrağını yerden aldığı anlar görenlerin adeta yüreğini ısıttı. - İSTANBUL

Pendik'te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti

Pendik'te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti

Pendik'te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti

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