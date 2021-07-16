Pendik'te temizlik görevlisinden bayılan kuşa can suyu
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Pendik'te temizlik görevlisinden bayılan kuşa can suyu

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Güncel

Pendik'te temizlik görevlisinden bayılan kuşa can suyu Pendik'te sıcaktan dolayı susuz kalarak bayılan bir sığırcık kuşuna temizlik görevlisi can suyu verdi.

Pendik'te temizlik görevlisinden bayılan kuşa can suyu

İSTANBUL - Pendik'te sıcaktan dolayı susuz kalarak bayılan bir sığırcık kuşuna temizlik görevlisi can suyu verdi. Sığırcık kuşu, Pendik Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlisinin can suyuyla tekrar kendine geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Son günlerde İstanbul'da ektili olan sıcak havalar insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemeye devam ediyor. Pendik'te sıcak havalarda susuz kalmasından ötürü bayılan bir sığırcık kuşu ise vatandaşların dikkatini çekti. Pendik Belediyesi'ne bağlı bir temizlik görevlisi ise susuz kalıp bayılan sığırcı kuşunu eline alarak can suyu verdi. Temizlik görevlisinin pet kapağa koyup içirdiği su ile sığırcık kuşu tekrar kendine geldi. Çevredeki vatandaşlar da sığırcık kuşunun can suyu içerek tekrar kendine gelmesini izledi. Temizlik görevlisinin can suyu vermesiyle sığırcık kuşunun tekrar kendine geldiği anlar kameraya anbean yansıdı.

Pendik'te temizlik görevlisinden bayılan kuşa can suyu
Pendik'te temizlik görevlisinden bayılan kuşa can suyu
Pendik'te temizlik görevlisinden bayılan kuşa can suyu
Pendik'te temizlik görevlisinden bayılan kuşa can suyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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