Pendik'te Tem Otoyolu Asfalt Yenileme Çalışmasında Kaza: Bir İşci Öldü

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te TEM Otoyolu'ndaki asfalt yenileme çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Tem Otoyolu Edirne istikameti Viaport Alışveriş Merkezi mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Karayolları ekiplerinin asfalt yenileme çalışmasında iddiaya göre, Ömer Özdemir(50) hafriyat kamyonlarını asfalt sökücü iş makinesine yönlendirmeye çalıştığı sıraday yaşandı. 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu geri geri manevra yaparken henüz bilinmeyen nedenle Özdemire çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Özdemir'in iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaparken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Ayrıca kaza nedeniyle yolun iki şerit trafiğe kapanırken araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Cesetten görüntü

-Yol çalışmalarından detay

-Sağlık ve polis ekipleri

-Hafriyat Kamyonu

-Özdemirin çalışma arkadaşları sinir krizi geçirmesi

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar