Pendik'te teknede rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
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Pendik'te teknede rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

Pendik açıklarındaki teknede rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi.

Pendik'te teknede rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
06.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:18

Pendik açıklarındaki teknede rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Pendik'te tekneyle denize açılan 4 arkadaştan biri fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Bunun üzerine, tekne kıyıyı çekilerek demirlendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekneyle açılan kişilerin alkol aldıkları ifade edilirken, diğer kişiler de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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